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قرار عاجل من برشلونة بعد الظلم التحكيمي الواضح أمام الإنتر

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار عاجل من برشلونة بعد الظلم التحكيمي الواضح أمام الإنتر



وكالات / سما /

قرر نادي برشلونة الإسباني التحرك سريعاً بعدما تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح في مباراة إنتر ميلان الإيطالي مساء الثلاثاء، في ميلانو، ما سهل من خسارة الفريق بهدف دون رد، وتعقد وضعيته في المجموعة الثالثة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة سيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، وحكم غرفة الفيديو المساعد “الفار”، الهولندي بول فان بوكيل، بسبب القرارات الخاطئة التي أضربت بالفريق في الميدان.

ويتقدم البارسا بشكوى رسمية بسبب شعوره بالظلم التحكيمي في حالات عديدة وليس فقط في مباراة اليوم، وسيكون المشار إليه بشكل أساسي في الشكوى هو الهولندي بوكيل، حكم الفار، والذي تواجد أيضاً في ميونخ خلال مباراة برشلونة والبايرن وكانت له بعض القرارات المثيرة للجدل، ضد مصلحة البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني لبرشلونة هو من طلب من إدارة النادي التقدم بشكوى، مع العلم أن تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، خرج على الملاً وأكد أن ما حدث ظلم بين لفريقه.

وأشارت آس إلى وجود حالة من الغضب الشديد داخل غرفة ملابس برشلونة حيث يقول اللاعبون أنهم تعرضوا لسرقة كبيرة، وهي نفس الجملة التي ترددها الصحافة الإسبانية، حتى المدريدية، بعد نهاية المباراة.

#برشلونة #التحكيم #إنتر ميلان

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