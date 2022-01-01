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خبراء التحكيم: برشلونة ظُلم في 3 قرارات أمام إنتر ميلان - سما الإخبارية

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خبراء التحكيم: برشلونة ظُلم في 3 قرارات أمام إنتر ميلان

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء التحكيم: برشلونة ظُلم في 3 قرارات أمام إنتر ميلان



وكالات / سما /

أجمع عدة خبراء تحكيم في إسبانيا على تعرض فريق برشلونة لظلم تحكيمي واضح أمام إنتر ميلان الإيطالي، في اللقاء الذي جمع الفريق مساء أمس الثلاثاء في ميلانو بدوري ابطال أوروبا، وعرف خسارة البارسا بهدف يتيم.

خبير شبكة كادينا سير الإسبانية الاذاعية، إدواردو إيتورالدي، أكد أن برشلونة ظلم في ثلاثة قرارات، حيث كان يتوجب على الحكم أن يطرد التركي هاكان تشالهانوجلو، صاحب هدف اللقاء الوحيد، بسبب تدخل قوي للغاية على ساق سيرجيو بوسكيتس، لكن ذلك لم يحدث.

وأوضح إيتورالدي أن برشلونة حرم من ركلة جزاء واضحة في الوقت المبدد من الشوط الثاني بسبب لمسة يد على دومفريس، وركلة جزاء أخرى لمصلحة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تعرضه للدفع داخل منطقة الجزاء.

ووصفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ما حدث في سان سيرو بالفضيحة التحكيمية، وذكرت أن الحكم لم يكن محقاً في إلغاء هدف بيدري، وعدم احتساب ركلة جزاء على دومفريس وأخرى لليفاندوفسكي.

وأكد خبير صحيفة آس الإسبانية، إيتورالدي جونزاليس، هو الآخر على وقوع الحكم في خطأ فادح بعدم احتساب ركلة الجزاء في الوقت المبدد، مع ذكره إمكانية طرد تشالهانوجلو في لقطة بوسكيتس.

 

#برشلونة #إنتر ميلان #دوري أبطال أوروبا #التحكيم

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