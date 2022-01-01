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"الاسرى" تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي .

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الرفاعي (20 عاما) بعد ان داهمت منزله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله.

وأضافت هيئة الأسرى أن الأسير الرفاعي مصاب بسرطان القولون والغدد، كما أنه أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، وهو بحاجة لرعاية ومتابعة طبية حثيثة في ظل خطورة وضعه الصحي  .

وأشارت إلى أنه لا يتناول أي نوع من الأدوية وأنه بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية، فيما لا تزال إدارة السجون تماطل في الموافقة على ذلك.

#هيئة الاسرى #عاصف الرفاعي #السرطان

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