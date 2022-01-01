المفتي يطلع القنصل الفرنسي على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته

القدس المحتلة / سما /

أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، على الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وقال المفتي لدى استقباله القنصل الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي الشريف، حارمين إياهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، في الوقت الذي تستبيح الجماعات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة الحاقدة المسجد الأقصى المبارك بحماية سلطات الاحتلال.

وأشاد بالعلاقات الوطيدة بين الشعبين الفلسطيني والفرنسي.