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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، تحذير الرئاسة من تداعيات الحرب اليومية الشاملة التي يشنها الاحتلال ومستوطنوه على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

كما تناولت الصحف، خبر نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المشفى بعد تدهور جديد على وضعه الصحي، وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- جيش الاحتلال والمستوطنون يصعدون حربهم على فلسطين

- الرئاسة: الاحتلال ومستوطنوه يشنون حربا يومية شاملة ونحذر من تداعيات ما يجري

- نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المشفى بعد تدهور جديد على وضعه الصحي

- باسل البصبوص على قيد الحياة جريحا في مشفى إسرائيلي

- دويكات: المؤسسة الأمنية تؤكد الوقوف صفا واحدا في وجه التغول الاستيطاني

- "المستعربون" يعربدون أمام مخيم الدهيشة

- مدير شؤون «الأونروا» يدعو إسرائيل للحد من الاستخدام المفرط للقوة بحق الفلسطينيين

- البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية ومحورية القمة العربية بالجزائر 

"الأيام":
- المستوطنون يستهدفون نابلس ومحيطها ويصعدون اعتداءاتهم بحماية جيش الاحتلال

- الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقله قرب مستوطنة "عوفرا" بزعم تنفيذ عملية دهس

- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بوجه المصلين

- جيش الاحتلال يعزز تأهبه في الضفة ويوصي بـفـرض حصار على نابلس

- نقل الأسير أبو حميد بشكل عاجل إلى مستشفى إسرائيلي

- نابلس: تسليم 4 مستوطنين للاحتلال دخلوا البلدة القديمة

- المؤسسة الأمنية: الوقوف صفاً واحدا في وجه عربدة المستوطنين

- دعوى مستعجلة لـ "الإداريـة" لوقف إضراب جامعة بيرزيت 

"القدس":
- في «يوم الغفران» عزل القدس وأحيائها ورفع حالة التأهب

- المستوطنون يشنون موجة اعتداءات واسعة والجيش يغلق نابلس ويصيب سائقا بالرصاص

- تأجيل رد حكومة الاحتلال على التماس بشأن إخلاء الخان الأحمر إلى ما بعد الانتخابات

- نقل الأسير أبو حميد للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

#الصحف الفلسطينية

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