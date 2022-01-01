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الاحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً نسبته 7.80% خلال شهر آب 2022 مقارنة بشهر تموز 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 113.23 خلال شهر آب 2022 مقارنة بـ 105.04 خلال شهر تموز 2022.

وتناول بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأربعاء، حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 24.65% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 15.79% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 7.56% خلال شهر آب 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آب 2022 مقارنة بشهر تموز 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الأثاث، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنسوجات، وصناعة الجلود والمنتجات ذات الصلة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 4.65% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

#الاحصاء #الإنتاج الصناعي

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