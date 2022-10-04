اجتماع للجنة التنفيذية الخميس المقبل برئاسة الرئيس عباس

رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية يوم الخميس المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس .

وأفاد رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة التنفيذية ستناقش التطورات الأخيرة على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا وأيضا بحث سبل تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بما في ذلك وقف كافة أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكامل عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال: "إن الحكومات المتعاقبة في إسرائيل وآخرها الحكومة التي يرأسها لبيد تمارس الإرهاب على الشعب الفلسطيني وذلك بمواصلتها سياساتها القائمة على تكريس الاحتلال والتوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس والقتل والتهجير القسري ورفض أي حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".