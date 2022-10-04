دوري أبطال أوروبا: برشلونة يخسر وليفربول يفوز ونابولي يكتسح أياكس

سما

انتفض إنتر ميلان بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بفضل هدف هاكان شالهان أوغلو.

وهز لاعب الوسط التركي الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيجن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة في كامب نو الأسبوع المقبل.

ليفربول يفوز بسهولة 2-صفر على رينجرز

في مباراة أخرى وضع ليفربول تعثره في الفترة الماضية خلف ظهره ليفوز 2-صفر على ضيفه رينجرز بسهولة اليوم الثلاثاء، ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفوز، الذي تحقق بفضل ركلة حرة رائعة من ترينت ألكسندر-أرنولد في الشوط الأول وركلة جزاء من محمد صلاح بعد الاستراحة، رصيد ليفربول الفائز باللقب ست مرات إلى ست نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر والذي سحق مضيفه أياكس أمستردام 6-1.

ويتذيل رينجرز، الذي لم يشكل خطورة على مرمى ليفربول وأحبط جماهيره التي سافرت خلف الفريق، الترتيب بدون رصيد.

وفي ظل حاجته إلى دفعة معنوية بعد البداية السيئة في الدوري الإنجليزي، كان رباعي هجوم ليفربول صلاح وديوجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز أفضل من رينجرز، بينما كان الكولومبي ألفريدو موريلوس مهاجم الفريق الاسكتلندي معزولا في الهجوم.

نابولي يقترب من التأهل

وفي نفس المجموعة اقترب نابولي من التأهل مبكراً إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب مستضيفه آياكس بنتيجة (6-1).

وسجل جياكومو راسبادوري هدفين ليقود نابولي لتعديل تأخره إلى انتصار كبير 6-1 على مضيفه أياكس.

وأضاف القائد جيوفاني دي لورينزو وبيوتر زيلينسكي وكفيشا كفاراتسخيليا والبديل جيوفاني سيميوني الأهداف الأخرى لمتصدر الدوري الإيطالي، بعد أن منح محمد قدوس التقدم لأصحاب الأرض في الدقائق العشر الأولى.

ويمتلك نابولي، الذي كان من الممكن أن يسجل المزيد من الأهداف في ظل هيمنته، العلامة الكاملة في منتصف الطريق لمباريات المجموعة الأولى، تاركا أياكس برصيد ثلاث نقاط من أول ثلاث مباريات ليواجه خطرا داهما بغيابه عن مراحل خروج المغلوب العام المقبل بعد أكبر هزيمة يتلقاها على صعيد كرة القدم الأوروبية.

وحذر ألفريد شرودر مدرب أياكس عشية المباراة من التهديد الهجومي الذي يمثله نابولي. لكن حتى ذلك الوقت، لم يكن يتوقع أن يتراجع فريقه بهذا الشكل أمام منافسه.

وبات رصيد نابولي 9 نقاط في المركز الأول أمام ليفربول الثاني (6 نقاط) وآياكس الثالث (3 نقاط) وأخيراً رينجرز (من دون نقاط).

أينتراخت يفرض التعادل السلبي على توتنهام

أهدر توتنهام فرصا عديدة في تعادله دون أهداف مع أينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع توتنهام، الذي خسر يوم السبت 3-1 أمام غريمه المحلي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصا عديدة أهدرها هاري كين وسون هيونج مين وإيفان بريشيتش، خاصة في الشوط الأول، لكنه أخفق في تحقيق الفوز أوروبيا خارج ملعبه للمباراة السابعة على التوالي.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي يخفق فيها توتنهام في هز الشباك في الشوط الأول بدوري الأبطال.

ويتساوى أينتراخت بطل الدوري الأوروبي وتوتنهام برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يتصدر سبورتنج لشبونة المجموعة بست نقاط رغم الخسارة 4-1 أمام متذيل الترتيب أولمبيك مرسيليا بثلاث نقاط.

كلوب بروغ يصعق أتلتيكو ويحافظ على بدايته المثالية في المجموعة الثانية

أحرز المهاجمان كمال سواه وفيران خوتجالا هدفين ليفوز كلوب بروج 2-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ويحافظ على بدايته المثالية في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 36 عندما أرسل خوتجالا تمريرة عرضية منخفضة حولها سواه داخل المرمى محرزا هدفه الثاني في ثلاث مباريات.

وعزز الإسباني خوتجالا من تفوق بروج في الدقيقة 62 بعد تمريرة من الجناح تاجون بوكانن.

وأهدر أتلتيكو فرصة العودة في المباراة عندما سدد أنطوان غريزمان ركلة جزاء في العارضة في الدقيقة 77، وبعد ذلك هز المهاجم الفرنسي الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويتصدر بروج، الذي لم تهتز شباكه في ثلاث مباريات حتى الآن، المجموعة بتسع نقاط متفوقا بست نقاط على كل من أتلتيكو وباير ليفركوزن وبورتو.

وانتصر بورتو 2-صفر على ليفركوزن في البرتغال.

ويحل بروج ضيفا على أتلتيكو الأسبوع المقبل في مدريد.