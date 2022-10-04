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موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تقرب روسيا و"الناتو" من مواجهة عسكرية مباشرة

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تقرب روسيا و"الناتو" من مواجهة عسكرية مباشرة



موسكو/سما/

أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"

وقال فورونتسوف في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تزيد الولايات المتحدة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتزود جيشها بمعلومات استخباراتية، وتؤمن المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في الأزمة، الأمر الذي لا يؤخر الأعمال القتالية ويؤدي إلى وقوع إصابات جديدة فحسب، بل يقرّب الوضع من الخط الخطير المتمثل في المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف "الناتو"".

#موسكو #الناتو

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