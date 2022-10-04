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نافياتكس وعايزين بالشراكة مع"انترسيكت" يطلقون أول بودكاست للفنتك باللغة العربية

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نافياتكس وعايزين بالشراكة مع"انترسيكت" يطلقون أول بودكاست للفنتك باللغة العربية



رام الله/سما/

أطلقت "انترسيكت"، الذراع الريادي لبنك فلسطين، بالشراكة مع نافياتكس المطوّرة لتطبيق مسلك للقيادة الآمنة في مجال التأمين، وتطبيق عايزين لمقارنة عروض الأسعار ما بين محال السوبرماركت؛ أول برنامج صوتي بودكاست (podcast) في مجال ريادة التكنولوجيا المالية الـ Fintech وعالم التقنية الرقمية باللغة العربية في فلسطين بعنوان يلا نفتي "YallaNFT".

ويهدف البرنامج الصوتي بودكاست (podcast) إلى عرض ومناقشة جملة من القضايا المالية، لرفع مستوى الوعي حول استخدام الحلول التكنولوجية المالية لدى مختلف الشرائح المجتمعية، لا سيما الخدمات والمصرفية والبنكية الرقمية.

وقال راتب الرابي مدير عام "انترسيكت"، إن إطلاق مبادرة أول بودكاست (podcast) متخصص بالتكنولوجيا المالية تحت عنوان يلا نفتي "YallaNFT" من شأنه الوصول لمختلف الفئات في كافة المناطق كونه يعتبر تقنية مسموعة مشابهه للإذاعة، وهذا الامر سيساهم في خلق وعي لدى كافة فئات المجتمع من خلال حلقات النقاش التي يتم فيها عرض مواضيع شيقة تلبي حاجات المجتمع اليومية، بما فيها ريادة التكنولوجيا المالية الـ Fintech وعالم التقنية الرقمية، بما يخدم جهود النهوض ببيئة الريادة والاقتصاد الوطني على السواء، ويحقق مبدأ الشمول المالي وأهداف سلطة النقد الفلسطينية.

بدوره أشار ركان العباسي المؤسس الشريك في تطبيق عايزين أن المحتوى الذي نقدمه من خلال بودكاست (podcast) يهدف الى زيادة المعرفة والوعي المالي لدى أكبر عدد من الاشخاص على اختلاف أعمارهم أو دخلهم، خاصة أن العديد منا لديه مفاهيم خاطئة تحتاج تصحيح، أو مفاهيم غير واضحة فيما يتعلق بالقضايا المالية تحتاج إلى تبسيط.

من جهته أوضح حمزة غوشة مؤسس شركة نافياتكس المطورة لتطبيق مسلك أن البودكاست سيساعد برفع الشمول والوعي المالي والتحول الرقمي، وخلق مجتمع قادر على تسخّير الأدوات اللازمة في سبيل اتخاذ قرارات مالية سليمة

يذكر أن برنامج البودكاست هو برعاية شركة نافياتكس المطوّرة لتطبيق مسلك للقيادة الآمنة وهي أول شركة فنتك فلسطينية بمجال التأمين، وتطبيق "عايزين" لمقارنة أسعار السوبرماركت بالشراكة مع حاضنة الريادة المالية والابداع انترسكت بمبادرة من بنك فلسطين.

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