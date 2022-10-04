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ضبط قطع وكماليات سيارات من إنتاج المستوطنات في محافظة بيت لحم

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم/سما/

 ضبط جهاز الضابطة الجمركية خلال عمله على إحدى الحواجز في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية بداخلها 1100 قطعة من قطع وكماليات السيارات ممنوعة من التداول في السوق الفلسطينية، نظرا لأنها من إنتاج المستوطنات.

وقال الجهاز، في بيان صدر عنه، إنه "وباستدعاء جهة الاختصاص من وزارة الاقتصاد الوطني، أقرت التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولا".

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم تداول بضائع المستوطنات والتبليغ عمن يقوم بترويجها من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

#المستوطنات #بيت لحم

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