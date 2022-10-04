الشرطة بغزة: مقتل مواطنين وإصابة آخر خلال مهمة للقبض على أحد أخطر تجار المخدرات

غزة/سما/

أعلنت المديرية العامة للشرطة ،مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل مواطنين وإصابة آخر خلال مهمة للقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في قطاغ غزة.

وقالت الشرطة في بيانها: في إطار عمل الأجهزة الشرطية المختصة وخلال مهمة للقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في قطاع غزة، ومطلوب على عدة قضايا من بينها إطلاق النار على قوة شرطية بتاريخ (19 أغسطس) الماضي وإصابة اثنين من أفرادها ما أدى لفقدان أحدهما عينه، وبناء على معلومات وتحريات تفيد بتواجد المطلوب المذكور في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة لجلب كمية من المواد المخدرة، قامت قوة شرطية من إدارة مكافحة المخدرات بعمل كمين للمطلوب المذكور مساء اليوم في تلك المنطقة للقبض عليه.

وأضافت: عند اقتراب المركبة التي يستقلها المذكور من منطقة الكمين، طلبت القوة الشرطية منه التوقف إلا أنه رفض ذلك، وبادر بإطلاق النار تجاه القوة ما أدى لإصابة أحد أفرادها بجروح متوسطة، فردت القوة بإطلاق النار حيث أصيب ثلاثة أشخاص كانوا بداخل المركبة.

وتابعت: وقد تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن اثنان منهم توفيا متأثرَين بإصابتهما، وهما:

(وسيم كمال الأقرع) 37 عاماً، وهو أحد أخطر تجار المخدرات ومطلوب على ذمة عدة قضايا، ومتسبب بإصابة اثنين من عناصر المكافحة بإطلاق نار خلال مهمة للقبض عليه في (19 أغسطس 2022).

(نصر سمير الأقرع) 33 عاماً، وهو من أصحاب السوابق.

وأشارت الى أن الأجهزة الشرطية المختصة تواصل إجراءاتها القانونية في القضية.

وأكدت الشرطة أنها مستمرة بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة.

وشددت على أنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار.



