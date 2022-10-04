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غنام تطلع رئيس بلدية باترسون الأميركية على معاناة شعبنا تحت الاحتلال

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تطلع رئيس بلدية باترسون الأميركية على معاناة شعبنا تحت الاحتلال



رام الله/سما/

 أطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية مدينة باترسون بولاية نيوجيرزي الأميركية أندريه صايغ، على معاناة شعبنا تحت الاحتـلال، مشيدة بالعلاقة المميزة مع "باترسون" ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ غنام للصايغ والوفد المرافق له، والذي يزور فلسطين تلبية لدعوة بلدية رام الله بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع المعيشية فيها، بحضور رئيس البلدية عيسى قسيس، ورجل الأعمال الفلسطيني المغترب في الولايات المتحدة باسم حشمة وزوجته منى.

وأكدت غنام أن قضيتنا تمر بظروف صعبة ودقيقة، وأن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها استهداف الشبان الثلاثة في رام الله وتبليغه معلومات مغلوطة عن مصيرهم ما أرهق قلوب عائلات الشهـداء، بالإضافة إلى ملاحقة جيش الاحتلال للطفل ريان سليمان في تقوع، الذي ارتقى شهيدا بعد توقف قلبه خوفا.

وأشارت إلى ما يعانيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسـير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، والأسرى المضربون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وانتهاكات الاحتلال لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، واقتحاماته المتواصلة لمدننا وقرانا، والإعدامات الميدانية لشبابنا وأطفالنا ونسائنا.

وكرمت غنام رئيس بلدية باترسون والوفد المرافق له على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية وإطلاقهم مؤخرا اسم فلسطين على أحد أهم الشوارع الحيوية في المدينة، مستذكرة زيارتها للمدينة ومشاركتها برفع علم فلسطين على سارية البلدية عام 2015، متمنية أن يكونوا سفراء لقضيتنا وهموم شعبنا، وأن ينقلوا ما سيرونه على الأرض من تغول الاستيطان والحواجز الاحتلالية ومنع شعبنا من حرية التنقل والسفر، إلى الشعب الأميركي وسكان مدينتهم.

من جانبه، أكد الصايغ دعم بلدية باترسون لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدا بالجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، خاصة في باترسون.

#ليلى غنام
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