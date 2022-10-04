الرئيس يهاتف عم الشهيد سلامة شرايعة ووالد الشهيد خالد عنبر

رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، ناصر شرايعة، عم الشهيد سلامة رأفت شرايعة من بلدة بيرزيت، معزيا باستشهاده.

وعبر سيادته، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته، شكر عم الشهيد سيادة الرئيس على الاتصال.

وهاتف الرئيس ايضا فادي عنبر من مخيم الجلزون، معزيا باستشهاد نجله خالد.

وعبر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته، شكر والد الشهيد سيادة الرئيس على الاتصال.

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