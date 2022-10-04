  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهاتف عم الشهيد سلامة شرايعة ووالد الشهيد خالد عنبر

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف عم الشهيد سلامة شرايعة ووالد الشهيد خالد عنبر



رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، ناصر شرايعة، عم الشهيد سلامة رأفت شرايعة من بلدة بيرزيت، معزيا باستشهاده.

وعبر سيادته، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته، شكر عم الشهيد سيادة الرئيس على الاتصال.

وهاتف الرئيس ايضا فادي عنبر من مخيم الجلزون، معزيا باستشهاد نجله خالد.

وعبر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته، شكر والد الشهيد سيادة الرئيس على الاتصال.

ـــ

#الرئيس عباس #سلامة شرايعة #خالد عنبر

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات

مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

صحيفة تنشر ملاحظات القيادة اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية واسرائيل ترفض

ماذا يعني إرسال بوتين "قطاراً نووياً" إلى أوكرانيا؟

عائلة سليمان من الناصرة: مزاعم انتماء أبنائنا لـ"داعش" محض افتراء وكذب

"البقية تأتي".. لافروف يعقب مازحا على انضمام أربع مناطق إلى روسيا

الأخبار الرئيسية

معارضة إسرائيلية واسعة لنتائج مفاوضات الترسيم.. صحيفة عبرية: لماذا كل هذه "التنازلات" أمام لبنان؟

92018181442068

وثائق إسرائيلية جديدة عن أشرف مروان وحرب أكتوبر 1973

640px-Боевой_железнодорожный_ракетный_комплекс_БЖРК_15П961_Молодец_2_-_edited

ماذا يعني إرسال بوتين "قطاراً نووياً" إلى أوكرانيا؟

photo_2022-10-04_14-49-16

شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي خلال عملية دهس قرب رام الله

photo_2022-10-04_13-49-33

الأمن الفلسطيني يعيد 4 مستوطنين دخلوا نابلس.. و"عرين الأسود": لسنا بقتلة أطفال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية