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حالات اختناق في جنين ومواجهات مع الاحتلال في رام الله

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالات اختناق في جنين ومواجهات مع الاحتلال في رام الله



جنين/سما/

 أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى: زبوبا، وتعنك، والطيبة، بالمحافظة.

و اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عند حاجز "عطارة" شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا

#جنين #رام الله

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