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الاحتلال يغلق شوارع القدس مع بدء "عيد الغفران"

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق شوارع القدس مع بدء "عيد الغفران"



القدس المحتلة/سما/

شرعت قوات الاحتلال، بعد عصر الثلاثاء، بإغلاق مفارق الطرقات والشوارع في مدينة القدس، مع بدء ما يسمى "عيد الغفران اليهودي."

ووضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية ونصبت السواتر الحديدية في عدد من أحياء وشوارع القدس، وبدأت الشرطة بإغلاق عدد من الطرقات المحاذية من المستوطنات في المدينة، خاصة في شارع رقم "1" ، والطرقات المؤدية الى غربي القدس، وكذلك مفارق في بيت حنينا وشعفاط شمال المدينة.

ومع ساعات المساء تزداد الاغلاقات في شوارع وأحياء القدس، والتي تتحول الى مناطق معزولة عن بعضها البعض، بسبب الحواجز والمكعبات ومنع الحركة بشكل نهائي.



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#الاحتلال #القدس

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