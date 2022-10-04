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كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين



غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظة غزة، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، تنويها للمواطنين في مناطق عدة في مدينة غزة.

وأوضح بيان الشركة، أن طواقمها سيقومون بأعمال صيانة في عدة مناطق في مدينة غزة، الطيران، والدولي، وداود، والصناعة، ومحيط جامعتي الأزهر والاسلامية.


وأشارت إلى وجود أعمال صيانة طارئة على خط كهرباء (J1) المغذي للمناطق المذكورة، سيستدعي فصل للخط المذكور وذلك يوم غد الأربعاء الموافق 5/10 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة بعد الظهر (12:00 - 13:00).

وأضافت: "لذا اقتضى التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص

#غزة

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