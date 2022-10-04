خوري يؤكد الوجود المتأصل للسريان في فلسطين

عمان/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، على الوجود المتأصل للسريان في فلسطين، ودورهم الفاعل في الحفاظ على اللغة الآرامية السريانية، اللغة التي تحدثها السيد المسيح.

جاء ذلك خلال لقائه مطران السريان الأرثوذكس في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة مار انتيموس جاك يعقوب، في دار المطرانية بالعاصمة الأردنية، عمان.

ونقل خوري خلال الزيارة تحيات الرئيس محمود عباس للبطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني، وقدم التهنئة لنيافته بتعيينه وكيلا بطريركيا في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء استمرار العمل المشترك فيما بينهما. وأشار خوري إلى الوجود المتأصل للسريان في فلسطين ودورهم الفاعل في الحفاظ على اللغة الآرامية السريانية، اللغة التي تحدثها السيد المسيح.

بدوره، نقل البطريرك يعقوب تحيات البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني للرئيس محمود عباس.