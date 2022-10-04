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حماس تعقب على قرار الإفراج عن اشتيه وطبيلة

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على قرار الإفراج عن اشتيه وطبيلة



غزة/سما/

عقبت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، على قرار محكمة أريحا، الإفراج عن المطارد القسامي مصعب اشتية ورفيقه المطارد عميد طبيلة بعد 16 يوما على اعتقالهما.

وقال القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد: "الإفراج عن البطل مصعب اشتية حق إنساني وواجب وطني، وعلى الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار المحكمة دون مماطلة، والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين في سجونها، والذي هو مطلب وطني؛ يطالب به كل أحرار شعبنا".

وقررت محكمة أريحا، الإفراج عن المطارد القسامي مصعب اشتية ورفيقه المطارد عميد طبيلة بعد 16 يوما على اعتقالهما.


وأوضح المحامي مصطفى شتات أن المحكمة قررت الإفراج عن المطارد مصعب اشتية وعميد طبيلة.

#مصعب اشتية #عميد اطبيلة #اريحا #افراج

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