الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعيد 4 مستوطنين دخلوا نابلس.. و"عرين الأسود": لسنا بقتلة أطفال

نابلس/سما/

أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 4 مستوطنين دخلوا البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي:" أنه تم احتجاز مستوطنتين اثنتين وابنيهما قبل قليل في مدينة نابلس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من الوصول إليهم

وأضافت "أنه سرعان ما سيتم تسليمهن إلى إسرائيل سالمين".

وأصدرت "مجموعات "عرين الأسود" بيانا قالت فيه: ان أحد الأشخاص قام بادخال إمرأتين احداهما تمت التأكد من انها اسرائيليه من كفار سابا ،واطفالهم يتجول بهن بالبلده القديمة.

وأضافت المجموعات:" يقظة اسود العرين اودت لالقاء القبض على الجميع، ورفض هذا الشخص التعاطي مع اسود العرين فتعاملنا معه وفق الأصول وتم تسليمه للجهات المختصة، اما بالنسبة لاطفالهم فتطبيقا بكلام رسولنا ان لا نقتل الاطفال والنساء ولأجل اطفالهن وتطبيقا لكلام الله تم تسليمهم للجهات المختصة ،والتعامل مع الشخص الذي قام بادخالهم.

وتابعت: "نقول للإحتلال قاتل الأطفال والنساء نحن لسنا قتله ونقول لكل مستوطن غادر طرقات الضفه فلن نتعامل معك مثلما تعاملنا مع هؤلاء الدخيلات وان الله لايهدي كيد الخائنين.