موسكو/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا وتدمير 14 مركبة مدرعة على محور كراسني ليمان.



وقالت الدفاع الروسية في بيان "في اتجاه كراسني ليمان وفي المنطقة السكنية تورسك، أُلحقت هزيمة نارية هائلة بوحدات من اللواء الآلي 66 للقوات المسلحة الأوكرانية ونقطتين للنشر المؤقت للتشكيلات القومية. تم تحييد أكثر من 120 قوميا و 14 عربة مصفحة".



وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك، بالمناطق السكنية دفوريتشنايا وبيتروبافلوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري، بما في ذلك المرتزقة الأجانب، و 16 وحدة من المعدات العسكرية من خلال الهجمات الصاروخية على مناطق تمركز وحدات الألوية الميكانيكية 14 و 92 من القوات المسلحة الأوكرانية".



وتابع البيان "في اتجاه ليسيتشانسك، نتيجة هجوم صاروخي على القوى العاملة ومعدات اللواء الآلي 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غريغوروفكا، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديا وتدمير ثلاث دبابات وست مدرعات".



كما أصابت الضربات الصاروخية بالقرب من مقاطعة زابوروجيه مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج لإصلاح الطائرات على أراضي مصنع موتور سيتش.

تم تدمير أكثر من 15 طنًا من الذخيرة، بما في ذلك قذائف لنظام إطلاق الصواريخ الأمريكي "هيمارس"، بالإضافة إلى طائرتين مروحيتين قتاليتين من طراز "مي-24" تابعة للقوات الأوكرانية".



"ضربت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية خمسة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينة خاركوف وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك ، زيليني غاي في منطقة خيرسون وبيريزينيغوتافوي في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى 43 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 157 مقاطعة."



وأضاف البيان أن "طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من قرية توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وطائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون.