  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني



رام الله/سما/

 بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الفلسطينية الخاصة ببرنامج التعاون الفلسطيني الألماني (PALGER)، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية.

وجرى الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع لمناقشة إطلاق نتائج النداء البحثي الفلسطيني الألماني الثالث، والتحضير للإعلان عن النداء البحثي الرابع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوكيل صالح ضرورة النظر في إمكانية توسيع إطار التفاهمات مع الجانب الألماني، بخصوص آفاق البحث العلمي ضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وشدّد على أهمية عقد ندوات تعريفية خاصة بالبرنامج؛ لتشجيع مشاركة الباحثين الفلسطينيين وطلبة الماجستير والدكتوراة، وتشجيع الباحثين على نشر مخرجاتهم البحثية كأوراق في مجلات علمية دولية معتمدة.
وحضر اللقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود، ونائبه أمين نواهضة، ومدير دائرة البحث العلمي سحر حويطات، ومدير دائرة التطوير آمال زين الدين، وأعضاء اللجنة الفلسطينية الألمانية: رنا سمارة من جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وأيمن الحاج داوود من الأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا، ونظام ذياب من الجامعة العربية الأمريكية، وعبد الجليل حمدان، وأحمد عياد من جامعة الخليل.

ـــــــــــ

#وزارة التربية والتعليم #المانيا

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاستطلاع في سماء غزة.. ما الذي تخشاه "إسرائيل"؟

أسعار صرف العملات

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة بـ0.75% لهذا السبب..

لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي

صحيفة تنشر ملاحظات القيادة اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية واسرائيل ترفض

عائلة سليمان من الناصرة: مزاعم انتماء أبنائنا لـ"داعش" محض افتراء وكذب

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-04_13-49-33

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعيد 4 مستوطنين دخلوا نابلس.. و"عرين الأسود": لسنا بقتلة أطفال

مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

thumbs_b_c_c1bd40122286e1eab1c29cfe3394cc90

غانتس عن علاقته بالرئيس عباس: أحاربه أكثر من كل منتقديه في العالم

01070335518277383118081353182352

هيئة الأسرى: الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة

مصعب

رام الله : المحكمة تقرر الإفراج عن المطارد مصعب اشتية ورفيقه عماد طبيلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية