"التعليم العالي" تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

رام الله/سما/

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الفلسطينية الخاصة ببرنامج التعاون الفلسطيني الألماني (PALGER)، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية.

وجرى الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع لمناقشة إطلاق نتائج النداء البحثي الفلسطيني الألماني الثالث، والتحضير للإعلان عن النداء البحثي الرابع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوكيل صالح ضرورة النظر في إمكانية توسيع إطار التفاهمات مع الجانب الألماني، بخصوص آفاق البحث العلمي ضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وشدّد على أهمية عقد ندوات تعريفية خاصة بالبرنامج؛ لتشجيع مشاركة الباحثين الفلسطينيين وطلبة الماجستير والدكتوراة، وتشجيع الباحثين على نشر مخرجاتهم البحثية كأوراق في مجلات علمية دولية معتمدة.

وحضر اللقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود، ونائبه أمين نواهضة، ومدير دائرة البحث العلمي سحر حويطات، ومدير دائرة التطوير آمال زين الدين، وأعضاء اللجنة الفلسطينية الألمانية: رنا سمارة من جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وأيمن الحاج داوود من الأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا، ونظام ذياب من الجامعة العربية الأمريكية، وعبد الجليل حمدان، وأحمد عياد من جامعة الخليل.

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