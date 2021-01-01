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غانتس عن علاقته بالرئيس عباس: أحاربه أكثر من كل منتقديه في العالم

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس عن علاقته بالرئيس عباس: أحاربه أكثر من كل منتقديه في العالم



القدس المحتلة/سمام

قال وزير جش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إنه يحارب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من كل منتقديه في العالم بألف مرة.


جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ونشرتها اليوم الثلاثاء.


وقال غانتس لدى سؤاله عن استضافة الرئيس الفلسطيني في منزله بمدينة روش هاعين وسط إسرائيل في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021: "سأتحدث إلى كل من أستطيع وأقاتل من يجب أن أفعل".


وأضاف: "زرته في منزله وهو جاء عندي. زرته في المقاطعة برام الله، اختلقوا من ذلك القصص. هذا ليس لأني جلست معه مساء يوم السبت المقدس بل فقط لأني أتحدث معه".


ولدى سؤاله "تستضيف في صالون منزلك الرجل الذي يدفع الأموال للقتلة؟" (في إشارة لرواتب تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى أو القتلى الذين سقطوا بنيران إسرائيلية)، قال غانتس: "أقتطع له من الأموال (يقصد أموال المقاصة وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، وأحاربه أكثر ألف مرة من كل منتقديه في العالم".

#غانتس #الرئيس عباس

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