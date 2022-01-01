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مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية



رام الله/سما/

أعلن وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني،اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية يوم الخميس الموافق السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري في كافة المحافظات على حد سواء.

وأضاف مجدلاني، أن هذه الدفعة تشمل 111ألف و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيكل.

 وبين الوزير أن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية .

وأكد مجدلاني أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة.

أما بخصوص توزيع المبالغ المالية أشار الوزير مجدلاني أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيكل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيكل

#مجدلاني #مخصصات الشؤون الاجتماعية #موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

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