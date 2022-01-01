هيئة الأسرى: الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة

رام الله/سما/

أعلن كريم عجوة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة جريحا يقبع في مشفى شعاري تصيدق.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جميل سعادة لتلفزيون فلسطين:" أن المحامي عجوة خرج للتو من زيارته للأسير الجريح باسل البصبوص في المشفى والذي تم إطلاق النار عليه فجر يوم أمس بالقرب من رام الله.

واوضح أن المعتقل المصاب البصبوص كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في اليد اليسرى والرجل اليسرى ، وقد تم نقله بعد الإصابة الى مستشفى شعاريه تصيدك ، أجريت له عملية يوم إصابته، وهو الآن موجود في قسم الجراحة.

ومن المقرر أن تعقد له جلسه تمديد توقيف يوم الخميس المقبل في محكمة الاحتلال في عوفر.