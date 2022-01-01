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شؤون اللاجئين وجامعة القدس توقعان اتفاقية لمنح ماجستير بتخفيض 50 % للاجئين الفلسطينيين

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون اللاجئين وجامعة القدس توقعان اتفاقية لمنح ماجستير بتخفيض 50 % للاجئين الفلسطينيين



غزة / سما /

وقعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وجامعة القدس اتفاقية منح طلبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ضمن برنامج ماجستير "التنمية المستدامة تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية" تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50% يتحملها كلا الطرفين شريطة ان تكون أطروحة الدراسة لطالب الماجستير متخصصة في مجال بناء والتنمية المستدامة لقدرات اللاجئين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي .


ووقع الاتفاقية من طرف دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي وعن طرف جامعة القدس رئيسها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك .


وأكد د. أبو هولي خلال حفل التوقيع ان الاتفاقية جاءت ضمن استراتيجية الدائرة ورؤيتها على تشجيع الطلبة اللاجئين الذي يرغبون في اكمال دراستهم العليا في مجال بناء المؤسسات والتنمية البشرية المستدامة التي تستهدف مجتمع اللاجئين في اطار تحقيق الهدف المنشود من الاتفاقية في الحافظ على الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة حق العودة من خلال الدراسات العلمية والاكاديمية المتخصص بهذه المساقات.


وثمن د. أبو هولي سياسة جامعة القدس الوطنية التي تصب في خدمة القضية الفلسطينية وفي الحفاظ على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وعلى وجه الخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين لافتاً الى ان الجامعة ضمن برامجها التعليمية تؤكد بانها جامعة العاصمة، جامعة الكل الفلسطيني .


وشكر رئيس الجامعة على هذه المبادرة الوطنية التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة للوصول الى افضل التخصصات واعلى المستويات الاكاديمية التي تخدم شعبنا الفلسطيني على وجه العموم ومجتمع اللاجئين على وجه الخصوص .


من جانبها أكدت منسقة برنامج بناء المؤسسات وتنمية البشرية في قطاع غزة د. تهاني جفال ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار رؤية إدارة الجامعة الوطنية لتعزيز اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفاً من التمكين العلمي المتخصص بقضيتهم بناء على توجيهات رئيس الجامعة وادارتها العليا لخدمة بناء شعبها في العملية التعليمية وحصولهم على الدراسات العليا المتخصصة التي تساهم في بناء المؤسسات الوطنية على أسس علمية ومهنية .


وأكد ان هذه الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق لشراكات قادمة مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية للنهوض بواقع التنمية والتمكين داخل المخيمات الفلسطينية .

#شؤون اللاجئين #جامعة القدس #ماجستير

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