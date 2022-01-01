  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة اسناد للأسرى في طولكرم

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

نظمت فصائل العمل الوطني وفعاليات محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، وقفة اسناد وتضامن مع الحركة الأسيرة والمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك أمام مقر الصليب الأحمر وسط المدينة.

وردّد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو لإسناد وحماية الأسرى، ورفعوا صور عدد من الأسرى المضربين عن الطعام، من بينها صور ناصر أبو حميد، وزكريا الزبيدي.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، فهو يصعد من اجراءاته التعسفية بحق الأسرى ويحرمهم حقوقهم التي كفلها القانون الدولي، كما انه يمعن من إجراءاته الاستيطانية، فيوميا هناك شهداء واقتحامات للبلدات والقرى واعتقالات واغلاقات للطرق وحان الوقت لوقف هذه الممارسات وإحقاق الحق الفلسطيني.

بدوره، قال منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، إن الأسرى ضحوا بحياتهم، من أجل قضية وطنية عادلة بامتياز، ومن أجل حرية الأرض وكرامة شعبنا الفلسطيني، والاحتلال يتعمد كسر شوكتهم، وينتقم منهم بعزلهم، لذلك يجب اسنادهم بكافة السبل المتاحة والضغط على الاحتلال، لإجباره على إنهاء معاناتهم، ووقف الاعتقال الإداري. 

#الاعتقال الإداري #طولكرم #الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاستطلاع في سماء غزة.. ما الذي تخشاه "إسرائيل"؟

أسعار صرف العملات

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة بـ0.75% لهذا السبب..

لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات

"العمود الفقري للعالم ينكسر".. خبير يحذر من أسوأ انهيار اقتصادي

صحيفة عبرية تحذر من التداعيات الخطيرة لـ"الدمج المدني" بين الضفة وتل أبيب

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الأخبار الرئيسية

01070335518277383118081353182352

هيئة الأسرى: الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة

مصعب

رام الله : المحكمة تقرر الإفراج عن المطارد مصعب اشتية ورفيقه عماد طبيلة

صحيفة تنشر ملاحظات القيادة اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية واسرائيل ترفض

لا نثق بالسلطة الفلسطينية.. هذا ما قاله غانتس بشأن تنفيذ عملية واسعة في الضفة واغتيالات من الجو ..

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية