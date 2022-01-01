وقفة اسناد للأسرى في طولكرم

طولكرم / سما /

نظمت فصائل العمل الوطني وفعاليات محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، وقفة اسناد وتضامن مع الحركة الأسيرة والمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك أمام مقر الصليب الأحمر وسط المدينة.

وردّد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو لإسناد وحماية الأسرى، ورفعوا صور عدد من الأسرى المضربين عن الطعام، من بينها صور ناصر أبو حميد، وزكريا الزبيدي.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، فهو يصعد من اجراءاته التعسفية بحق الأسرى ويحرمهم حقوقهم التي كفلها القانون الدولي، كما انه يمعن من إجراءاته الاستيطانية، فيوميا هناك شهداء واقتحامات للبلدات والقرى واعتقالات واغلاقات للطرق وحان الوقت لوقف هذه الممارسات وإحقاق الحق الفلسطيني.

بدوره، قال منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، إن الأسرى ضحوا بحياتهم، من أجل قضية وطنية عادلة بامتياز، ومن أجل حرية الأرض وكرامة شعبنا الفلسطيني، والاحتلال يتعمد كسر شوكتهم، وينتقم منهم بعزلهم، لذلك يجب اسنادهم بكافة السبل المتاحة والضغط على الاحتلال، لإجباره على إنهاء معاناتهم، ووقف الاعتقال الإداري.