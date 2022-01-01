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رسمياً إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية وتلميحات بتورط نجم كبير

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية وتلميحات بتورط نجم كبير



وكالات / سما /

أكد مصدر من الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان بالإسكندرية إلغاء حفله الذي كان من المقرر أن يقام يوم 7 أكتوبر الجاري بشكل نهائي.

وقال المصدر، إن قرار إلغاء حفل محمد رمضان بالإسكندرية جاء بسبب حملات الانتقادات التي تعرض لها الفنان من قبل سكان مدينة الإسكندرية الذين يرفضون إقامة حفله هناك. حسب موقع القاهرة 24

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الفنانين السوريين رفضها إحياء حفل للفنان محمد رمضان في العاصمة دمشق.

وأصدرت النقابة بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالتالي: نقابة الفنانين تقرر عدم الموافقة على إقامة الحفل، وما تقوم به بعض مواقع التواصل من نشر أخبار ملفقة خلاف ذلك لا يخرج عن سياستهم الإعلامية في التضليل والابتعاد عن المهنية. 

كما أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانًا توضيحيًا عن شائعة منحها تصريحًا لمحمد رمضان لإقامة حفل هناك خلال الفترة المقبلة، وجاء البيان كالتالي: تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات.

#محمد رمضان #الإسكندرية

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