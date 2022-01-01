اختفاء شهرة هاري وميجان بسبب جورج وشارلوت

وكالات / سما /

يبدو أن شهرة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل أصبحت مهددة بالاختفاء، بعد الظهور الملحوظ للأميرين الصغيرين جورج وشارلوت.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" تم تحذير الأمير هاري وميجان ماركل من أن الأمير جورج والأميرة شارلوت سيستوليان على شعبيتهما في المملكة المتحدة مع تقدمهما في السن.

وتوقع الخبير الملكي "إريك شيفر" أنه سيتفوق أطفال الأمير وليام وكيت ميدلتون على عائلة ساسكس، خاصة عندما جذب ابناء الأمير ويليام الاهتمام العالمي في جنازة الملكة إليزابيث.

وتابع إريك: "إن أهمية الأمير جورج والأميرة شارلوت في العائلة المالكة عندما يكبران ستلغي شهرة هاري وميجان، ولديهما احتمالية كبيرة لفعل الشيء نفسه خارج بريطانيا العظمى".

وأضاف الخبير: "كانت جنازة الملكة إليزابيث يومًا صعبًا بالنسبة لهاري. لقد واجه لحظة مروعة، وهي موت شخص يهتم لأمره كان دائمًا صعبًا ، لكنه الآن يواجه أيضًا نظامًا جديدًا للسلطة والتاج".

لكن في الوقت نفسه فإن تهميش دوره خلال الجنازة وتقليل نفوذه ساهم في عدم ظهوره مؤثرا وبالطبع الوضع أحزنه، خاصة أنه سرق جورج وشارلوت الأضواء أثناء سيرهما خلف نعش الملكة.