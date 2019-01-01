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إدراج 1000 اسم جديد.. العمل بغزة توضّح تفاصيل جديدة بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدراج 1000 اسم جديد.. العمل بغزة توضّح تفاصيل جديدة بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل



غزة/ سما /

كشفت رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العمل بغزة منال الحتة، عن آخر مستجدات تصاريح العمل بالداخل الفلسطيني المحتل، وملف المنع الأمني.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "خلال الأسبوع الماضي تم إدراج 1000 اسم مرشح حسب طلب هيئة الشؤون المدنية معظمهم كانوا من الذين لديهم سجل تجاري 2019 وبانتظار رد الشؤون المدنية بعد إرسالها للاحتلال".

وفيما يتعلق بملف المنع الأمني، أشارت إلى أن هناك 19 ألف اسم لديه ممنع أمني، وتم الاتفاق مع الشؤون المدنية على أن يتم إرسال 300 اسم أسبوعيًا وإعادة الفحص من الجانب الآخر محاولة منا (العمل بغزة) لإلغائها.

وأضافت: "أي مواطن سجل عبر بواباتنا في الوزارة وتم ترشيح اسمه لدينا للعمل في الداخل بالتوافق مع اللجنة المشتركة والشؤون المدنية وتمت الموافقة منا وحصل على تصريح مشغل يسمح له بالعمل بالداخل".

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