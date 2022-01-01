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الأونروا : التصعيد واستهداف الفلسطينين في الضفة الاعلى منذ سنوات

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا : التصعيد واستهداف الفلسطينين في الضفة الاعلى منذ سنوات



رام الله / سما /

قال مدير شؤون الأونروا في الضفة "آدم بولوكوس"، عقب زيارته لمخيم جنين، "إن مستوى العنف في مخيم جنين، وفي الضفة الغربية عموما هو الأعلى منذ سنوات".

واضاف بولوكوس "يوم الأربعاء الماضي خلفت العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال، ما لا يقل عن أربعة شهداء و40 جريحا."

وتابع "ندعو قوات الاحتلال للحد من الاستخدام المفرط للقوة، وتجنب التسبب بخسائر في الأرواح بين المدنيين في جنين، وفي باقي أنحاء الضفة الغربية".

واشار بولوكوس الى ان "هذا العنف يجلب الخسائر في الأرواح، والحزن للعائلات الفلسطينية وعدم الاستقرار"، داعيا لحماية المدنيين، مطالبا بإبقاء مرافق وطواقم الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية بعيدة عن أي أذى".

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