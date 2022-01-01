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كيف تقرأ الرسالة على (واتساب) من دون علم المرسل؟

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تقرأ الرسالة على (واتساب) من دون علم المرسل؟



وكالات / سما /

تعتبر الرسائل الفورية على تطبيق التواصل الفوري (واتساب) هي نعمة ونقمة في بعض الأحيان، ففي حين أنه من الرائع أن تكون قادرًا على مراسلة الأصدقاء والحصول على رد على الفور، فهناك لحظات لا تريد فيها الدردشة.

ولكن ماذا لو كان لديهم شيء مهم ليقولوه وتريدون قراءته دون رد، حيث يتم التخلص من العلامات المزدوجة الزرقاء إذا كنت قد قرأت رسالة ولم ترد عليها، وقد لا يكون ذلك جيدًا، بينما يمكنك إيقاف تشغيلها، هناك بعض الحيل الذكية لقراءة الرسائل سراً دون تنبيه الأشخاص.

معاينات الإشعارات

سواء كنت تستخدم جهاز iPhone أو جهاز Android ، فإن معاينات الإشعارات مفيدة لعدم التخلي عن أنك قرأت الرسالة، و قد لا تتمكن من رؤية كل الرسالة، لكنها بالتأكيد تمنحك لمحة عما تم التحدث عنه - والأهم من ذلك ، ما إذا كانت بحاجة إلى استجابة عاجلة.

لذلك في المرة القادمة التي تتلقى فيها رسالة (واتساب)، مرر لأسفل للكشف عن إشعاراتك وإلقاء نظرة خاطفة عليها، و هذا يعني أنه يمكنك الانتقال إلى (واتساب) بشكل سري، وإلقاء نظرة على الرسائل، ثم ترك التطبيق كما لو لم تكن موجودًا من قبل.

وضع الطيران

يعد وضع الطائرة طريقة ذكية حقًا لمشاهدة رسائل (واتساب)، و أثناء تشغيله، لا يمكن لهاتفك إرسال أو استقبال أي بيانات، و هذا يعني أنه يمكنك الانتقال إلى (واتساب) بشكل سري ، وإلقاء نظرة على الرسائل ، ثم ترك التطبيق كما لو لم تكن موجودًا من قبل.

وعندما تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطائرة بمجرد الانتهاء، لم يكن لدى (واتساب) - والأهم من ذلك الأصدقاء والعائلة - أي فكرة عن أنك رأيت الرسائل.

#واتساب #المرسل #رسائل

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