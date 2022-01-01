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إليك قائمة بكلمات المرور المعرضة للاختراق في ثانية واحدة

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليك قائمة بكلمات المرور المعرضة للاختراق في ثانية واحدة



وكالات / سما /

ملايين من مستخدمي الإنترنت ما زالوا يستخدمون العديد من كلمات المرور الشائعة، وبالتالي فهم معرضون لخطر اختراق حساباتهم. فلصوص الإنترنت يمكنهم اختراقها في ثانية واحدة لأنه من السهل تخمين البعض منها.

ونشر فريق من الباحثين من "NordPass" تحذيرا للمستخدمين، للتحقق من إعداداتهم. ووفقا للنتائج، يبدو أن الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة مثل "123456" و"qwerty" وحتى " password" (كلمة المرور).

ورغم التحذيرات التي لا تنتهي بشأن الأمان عبر الإنترنت، يبدو أن ملايين الحسابات لا تزال سهلة التعرض للهجوم. ولذلك، من الضروري التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك عصية على تخمين المتسللين.

وأصدرت شركة "NordPass" قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقا في جميع أنحاء العالم. وإذا كنت تستخدم أيا منها، فإن النصيحة بسيطة: قم بتغيير كلمة المرور الآن لتكون أكثر أمانا.

وفي ما يلي أهم 10 كلمات مرور شائعة في جميع أنحاء العالم:

  • 12345

  • 123456

  • 1234567

  • 12345678

  • 123456789

  • 1234567890

  • 111111

  • 123123

  • qwerty

  • password

وإلى جانب كلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر، وجد الباحثون أن عددا كبيرا من الأشخاص يستخدمون أسماءهم جنبا إلى جنب مع الكلمات البذيئة. واكتشف بحث "NordPass" أيضا أن كلمة "dolphin" احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.

وإذا كانت كلمة المرور الخاصة بك بسيطة للغاية وكنت قلقا من أن حساباتك قد تكون في خطر، فإن النصيحة الأمثل التي يقدمها معظم الخبراء هي التأكد من تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام واستخدام رموز يصعب تخمينها.

وتوضح شركة "NordPass"، أن أفضل كلمة مرور هي تلك التي تكون معقدة، بحيث تحتوي على 12 حرفا على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

وتتمثل النصيحة المهمة الأخرى في التأكد من أن لديك كلمات مختلفة لحساباتك على الإنترنت، لأن اعتماد كلمة مرور واحدة لحسابات متعددة تُسعد المخترقين. وإذا وقع اختراق حساب واحد فقط، فاعتبر جميع حساباتك الأخرى معرضة للخطر.

ويوصي خبراء أمن الإنترنت بتغيير كلمات المرور كل 90 يوما للحفاظ على أمان حساباتك وإبعاد اللصوص.

#كلمات المرور #الاختراق #الانترنت

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