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فيديو.. فوز ثمين للمنطار.. والبريج ينفرد بالصدارة

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز ثمين للمنطار.. والبريج ينفرد بالصدارة



غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا غاليا على نظيره خدمات النصيرات (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "المنطار" بانتصاره الثمين إلى لاعبه موسى حرارة الذي سجل هدف المباراة (38), ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني, بفارق الأهداف خلف خدمات رفح, ويبقى رصيد خدمات النصيرات نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير, بفارق الأهداف خلف غزة الرياضي.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق خدمات البريج على منافسه الجلاء (3-1), ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة, ويبقى رصيد الجلاء دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

#دوري الممتازة #اتحاد الشجاعية #خدمات النصيرات #خدمات البريج #الجلاء #الدرجة الاولى #الصدارة

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