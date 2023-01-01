مانشستر يونايتد يُحدد موعد التخلص من رونالدو

حدد مانشستر يونايتد موعد التخلص من النجم الأول للفريق كريستيانو رونالدو بعد أزمته الأخيرة في النادي.

وكان رونالدو قد عبر صراحة عن رغبته في الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد في الميركاتو الصيفي، قبل أن يُقرر البقاء بعد عدم التوصل لاتفاقٍ مع أي نادٍ.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا نقلاً عن صحيفة ديلي تليجراف البريطانية فإن رونالدو مُحبط بسبب عدم مُشاركته كثيراً هذا الموسم مع اليونايتد قبيل انطلاق كأس العالم في نوفمبر.

وذكر التقرير أن النادي الإنجليزي مُنفتح لفكرة بيع الدون في بداية 2023، في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك مع اقتراب عقده من نهايته في يونيو 2023، وذلك في حالة وصول عرض مُناسب.

يذكر أن إيريك تين هاج قد خرج بتصريحٍ مُثير عقب هزيمة مانشستر يونايتد التاريخية بستة أهدافٍ لثلاثة أمام الجار مانشستر سيتي ليؤكد أنه لم يُشرك الدون احتراماً لمسيرته.

ولعب رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم 8 مُباريات بواقع 6 مُباريات في الدوري الإنجليزي ومُبارتان في الدوري الأوروبي، ولم يُسجل سوى هدفاً وحيداً.