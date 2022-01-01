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جوارديولا يُحدد فارقاً مثيراً بين ميسي وهالاند

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يُحدد فارقاً مثيراً بين ميسي وهالاند



وكالات / سما /

تحدث بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، عن الفارق بين النجمين إيرلينج هالاند وليونيل ميسي.

وكان جوارديولا قد درب ميسي خلال فترة توهجه مع برشلونة، قبل أن يُدرب هالاند في مانشستر سيتي، ويُقدم النجم النرويجي مستويات رائعة مع أصحاب القمصان السماوية.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفننج نيوز، :”ميسي وهالاند مُختلفان، هالاند ربما يحتاج لكل زملائه للقيام بالأمر، وحينما يصل لمنطقة الجزاء فهو مُبهر”، وأضاف :”ميسي امتلك القدرة على القيام بذلك كله بنفسه”.

يُذكر أن ميسي لعب في صفوف برشلونة “محطته الأبرز في عالم الكرة” 778 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 672 هدفاً، وصنع 303 هدفاً لزملائه.

فيما يُقدم هالاند أداءً رفيع المستوى مع فريق مانشستر سيتي في بداية مسيرته معهم، حيث لعب حتى الآن 11 مُباراة في مُسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سجل فيهم 17 هدفاً، وصنع 3 أهداف.

ويرى الكثيرون أن هالاند ومبابي هما من سيكون عليهما حمل مشعل كرة القدم بعد اعتزال نجمي الكرة العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع تقدمهما في العُمر.

#جوارديولا #ميسي #هالاند

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