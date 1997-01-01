اعتراف من ليفربول.. هل أصبح مستقبل محمد صلاح في خطر؟

وكالات / سما /

يواجه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تهديدا جديدا لمسيرته مع الفريق، وفقا لما كشف عنه أحد أساطير النادي.

جون بارنس، أسطورة ليفربول الذي لعب له على مدار 10 سنوات بين عامي 1987 و1997، أكد أن تألق محمد صلاح مع ليفربول على مدار السنوات الماضية قد يكون مُهددا بعدم التكرار.

صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ليحطم العديد من الأرقام القياسية، وأسهم بقوة في تتويج "الريدز" بـ7 ألقاب محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي في 2020.

كما فاز قائد منتخب مصر بالعديد من الجوائز رفقة فريق ليفربول، مثل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي كهداف "البريميرليج" 3 مرات.

إلا أن كل هذه المسيرة الرائعة، نسب جون بارنس، أسطورة ليفربول، الفضل فيها للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي بات قريبا من الرحيل في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال بارنس في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أرى أن فيرمينو هو أفضل مهاجمي ليفربول، فالأمر لا يتعلق بمعدله التهديفي، بل جهده داخل الملعب".

واعتبر بارنس أن المهاجم البرازيلي هو السبب وراء تألق محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، قبل رحيل الأخير إلى بايرن ميونخ الألماني مطلع الموسم الجاري.

وحذر جون بارنس: "سأكون حزينا للغاية إذا رحل فيرمينو، بالتأكيد داروين نونيز مهاجم مميز، لكني أفضل بقاء لاعب مثل فيرمينو".

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وتتزامن مخاوف أسطورة ليفربول مع تراجع المعدل التهديفي لمحمد صلاح هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف في 10 مباريات منذ بداية الموسم الحالي.

يُذكر أن بعض التقارير كشفت عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات فيرمينو خلال الفترة القادمة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.