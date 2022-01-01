كارلو أنشيلوتي يحمس جماهير ريال مدريد بتصريح مثير

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أنه يرى مستقبله التدريبي مع المرينجي فقط، مشيراً إلى أنه يرى نفسه على مقاعد بدلاء الريال في الموسم المقبل.

ويعتبر كارلو أنشيلوتي من أعظم المدربين الذين جاءوا في تاريخ كرة القدم بالنظر إلى بطولاته العديدة التي حققها مع مختلف الأندية الأوروبية.

ونجح كارلو أنشيلوتي في تحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهو الآن على خطى ثابتة للمنافسة على جميع الألقاب أيضاً هذا الموسم.

وكشف كارلو أنشيلوتي في وقتٍ سابق أن محطته التدريبية الأخيرة ستكون ريال مدريد، مما جعل البعض يتوقع اعتزاله التدريب عقب نهاية الموسم.

ولكن خرج كارلو أنشيلوتي بنفسه للرد على هذه الشائعات بتصريح نقله الصحفي الشهر فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” قائلاً “مستقبلي؟ ما أراه في مستقبلي هو ريال مدريد. هذا الموسم وفي الموسم المقبل”.

وأضاف “أرى ريال مدريد ثم ريال مدريد، ومرة أخرى ريال مدريد. سنرى ما الذي سيحدث”.

الجدير بالذكر أن عقد أنشيلوتي سينتهي مع ريال مدريد صيف عام 2024.