إحالة 29 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 29 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال شهر أيلول الماضي، لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد واتّجارهم بمواد تالفة.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الشهري بهذا الخصوص، بأن الطواقم نفذت 408 جولات تفتيشية صباحية ومسائية، شملت 3 آلاف محل ومنشأة، وجد من بينها 88 محلا مخالفا، تم على إثرها اخطار 50 محلا وتسجيل 16 تعهدا قانونيا، لمخالفين بغرض تصويب وضعهم القانوني.

وضبطت الطواقم خلال جولاتهم الميدانية 43 طنا من المنتجات، أغلبها منتجات غير وطنية، كما تعاملت مع 107 شكاوى وردت عبر الخط المباشر "129".

وأشارت الوزارة الى سحب الطواقم 16 عينة من السلع والمنتجات، لفحصها مخبريا، والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك، خاصة بعد اكتشاف منتجات إسرائيلية تحتوي على مواد ملوثة.