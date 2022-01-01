  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحالة 29 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الماضي

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 29 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال شهر أيلول الماضي، لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد واتّجارهم بمواد تالفة.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الشهري بهذا الخصوص، بأن الطواقم نفذت 408 جولات تفتيشية صباحية ومسائية، شملت 3 آلاف محل ومنشأة، وجد من بينها 88 محلا مخالفا، تم على إثرها اخطار 50 محلا وتسجيل 16 تعهدا قانونيا، لمخالفين بغرض تصويب وضعهم القانوني.

وضبطت الطواقم خلال جولاتهم الميدانية 43 طنا من المنتجات، أغلبها منتجات غير وطنية، كما تعاملت مع 107 شكاوى وردت عبر الخط المباشر "129".

وأشارت الوزارة الى سحب الطواقم 16 عينة من السلع والمنتجات، لفحصها مخبريا، والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك، خاصة بعد اكتشاف منتجات إسرائيلية تحتوي على مواد ملوثة.

#النيابة العامة

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاستطلاع في سماء غزة.. ما الذي تخشاه "إسرائيل"؟

ارتفاع قياسي على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

إستقالة كبير مفاوضي "إسرائيل" في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة بـ0.75% لهذا السبب..

أسعار صرف العملات

لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات

مقتل مواطن من فلسطينيي الداخل رميا بالرصاص في السموع جنوب الخليل

الأخبار الرئيسية

لا نثق بالسلطة الفلسطينية.. هذا ما قاله غانتس بشأن تنفيذ عملية واسعة في الضفة واغتيالات من الجو ..

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

معاريف: لهذا السبب .. نابلس تشكل إزعاجًا للمؤسسة الأمنية أكثر من جنين

cc34c56d5a58add0

صحيفة فرنسية: في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أوروبا تعمّر و"إسرائيل" تدمّر

لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية