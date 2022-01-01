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مستوطنون يلاحقون الرعاة في خلة مكحول بالأغوار الشمالية

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

لاحق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الرعاة شرقي خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن المستوطنين لاحقوا الرعاة شرقي خلة مكحول، وسط تواجد لمتضامنين مع المواطنين في المنطقة.

يذكر أن خلة مكحول تتعرض لانتهاكات ومداهمات يومية من قبل المستوطنين بشكل يومي منذ أسبوعين، حيث تشهد المنطقة اعتداءات متكررة من مستوطني البؤرة الاستيطانية القريبة.

وتتمثل انتهاكات المستوطنين في المنطقة بمداهمة الخربة يوميا في ساعات الليل، ومحاولة الاعتداء على المواطنين خلال ذلك، بالإضافة لملاحقة الرعاة يوميا وطردهم من المراعي.

ويتخوف المواطنون من تنفيذ اعتداءات أكبر وأشد خطورة في الخربة، وخاصة أن المستوطنين يتعمدون تنفيذ اقتحاماتهم خلال ساعات الليل والتي كثفوها خلال الأسبوع الماضي.

#مستوطنون #خلة مكحول #الاغوار

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