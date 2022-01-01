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لا نثق بالسلطة الفلسطينية.. هذا ما قاله غانتس بشأن تنفيذ عملية واسعة في الضفة واغتيالات من الجو ..

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا نثق بالسلطة الفلسطينية.. هذا ما قاله غانتس بشأن تنفيذ عملية واسعة في الضفة واغتيالات من الجو ..



القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن أفيف كوخافي رئيس أركان قواته، غير مخول باتخاذ أي قرارات، أو الموافقة على إجراءات مضادة مستهدفة من الجو في مناطق الضفة الغربية (في إشارة لاستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة).

جاءت أقوال غانتس ردًا على سؤال وجه له خلال مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، حول ما ذكر في قنوات عبرية عن موافقة كوخافي على استخدام تلك الطائرات لتنفيذ عمليات اغتيال بحق المقاومين.

وقال غانتس: "هذا ليس صحيحًا، لم يوافق رئيس الأركان، وهو غير مخول بالموافقة على ذلك، الإجراءات المضادة المستهدفة (عمليات الاغتيال) هي من سلطتي وليس من سلطته .. سأقرر القيام بذلك عندما أرى أن ذلك ضروريًا".

وأضاف: "نحن نسيطر على تلك المناطق، وهذه مناطق كثيفة وديناميكية، وهناك دائمًا خطر في نشر الجنود بالميدان، حتى لو كان الجنود على خط التماس فإنهم يصبحون هدفًا".

وبشأن إمكانية تنفيذ عملية واسعة النطاق على غرار "السور الواقي"، قال وزير الجيش الإسرائيلي: "هذا ما يدعو له أناس لا يفهمون ما يعني تنفيذ مثل هذه العملية، لا يعرفون ما هي ظروف المنطقة، إنهم فقط يطلقون مجرد كلمات".

وبشأن الخلايا المسلحة في الضفة الغربية، قال غانتس، إن عمليات إطلاق النار الأخيرة تقف خلفها خلايا محلية لا علاقة لها بالمنظمات، ونحن نواصل العمل بشكل دفاعي وهجومي، ونحاول الحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ليس لأنهم بحاجة إلى حماية إسرائيل ولكن لضمان وجودهم، وهم يجدون صعوبة في القيام بذلك شمال الضفة الغربية.

وأضاف: "لدينا مصلحة مشتركة مع السلطة الفلسطينية، ولكن نحن لا نثق بهم من أجل حمايتنا".

وحول لقاءاته مع الرئيس محمود عباس، قال غانتس: "سأتحدث إلى كل من أستطيع وأقاتل مع من يجب أن أفعل".

وأضاف: "التقيت عباس في منزلي وفي المقاطعة برام الله، لا بأس في أن أتحدث معه .. أنا أفعل كل شيء لتحقيق الاستقرار لواقع أمني أفضل لإسرائيل".

صحيفة "القدس

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