فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- رفع الفوائد البنكية للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 0.75% وأصبح شراء شقة سكنية شبه مستحيل بسبب ارتفاع الفوائد على قروض الإسكان
- تصفية رئيس عصابة اجرام في وضح النهار قد يشعل الحرب بين عائلات الاجرام في إسرائيل
- مستوطنون يغلقون الطرقات المؤدية إلى نابلس ويرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ورئيس المجلس الاستيطاني يهدد بالخروج للدفاع عن المستوطنين
- استقالة رئيس طاقم المفاوضات لترسيم الحدود مع لبنان لأسباب شخصية كما قال، ولكن في الليكود يدعون انه غير راضٍ عن الاتفاق
- الجنرال عاموس جلعاد: تصريح نتنياهو حول الاتفاق مع لبنان يشكل خطرا على أمن إسرائيل
"معاريف":
- حرب في عالم الاجرام وتخوف من تصفيات انتقامية
- التوتر الأمني في الضفة: إطلاق الرصاص على قوة عسكرية بالقرب من بيتا
- 85 % من التحذيرات الأمنية مصدرها جنين
- رئيس حزب الصهيونية الدينية يطالب بشن حرب على الضفة تحت مسمى "حارس الأسوار 2 "
- وزيرة الطاقة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو: يخدم مصالح حزب الله
- تشديد الحراسة على وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي لأنها أعلنت عن تسيير القطار الخفيف أيام السبت
"هآرتس":
- انسحاب إسرائيل من الاتفاق مع لبنان سيكون له ثمن
- الوف بن: لبيد لم يخضع لحزب الله بكل ما يتعلق بترسيم الحدود وانما استجاب لطلب بايدن
- المحكمة العليا الإسرائيلية تستجيب لطلب تأجيل اخلاء الخان الأحمر الى ما بعد الانتخابات
- اليمين الإسرائيلي يرفض التدخل في الانتخابات من قبل الولايات المتحدة بعد تحذير نتنياهو من ان تعيين بن غبير وزيرا سيمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة