رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- رفع الفوائد البنكية للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 0.75% وأصبح شراء شقة سكنية شبه مستحيل بسبب ارتفاع الفوائد على قروض الإسكان

- تصفية رئيس عصابة اجرام في وضح النهار قد يشعل الحرب بين عائلات الاجرام في إسرائيل

- مستوطنون يغلقون الطرقات المؤدية إلى نابلس ويرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ورئيس المجلس الاستيطاني يهدد بالخروج للدفاع عن المستوطنين

- استقالة رئيس طاقم المفاوضات لترسيم الحدود مع لبنان لأسباب شخصية كما قال، ولكن في الليكود يدعون انه غير راضٍ عن الاتفاق

- الجنرال عاموس جلعاد: تصريح نتنياهو حول الاتفاق مع لبنان يشكل خطرا على أمن إسرائيل

"معاريف":

- حرب في عالم الاجرام وتخوف من تصفيات انتقامية

- التوتر الأمني في الضفة: إطلاق الرصاص على قوة عسكرية بالقرب من بيتا

- 85 % من التحذيرات الأمنية مصدرها جنين

- رئيس حزب الصهيونية الدينية يطالب بشن حرب على الضفة تحت مسمى "حارس الأسوار 2 "

- وزيرة الطاقة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو: يخدم مصالح حزب الله

- تشديد الحراسة على وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي لأنها أعلنت عن تسيير القطار الخفيف أيام السبت

"هآرتس":

- انسحاب إسرائيل من الاتفاق مع لبنان سيكون له ثمن

- الوف بن: لبيد لم يخضع لحزب الله بكل ما يتعلق بترسيم الحدود وانما استجاب لطلب بايدن

- المحكمة العليا الإسرائيلية تستجيب لطلب تأجيل اخلاء الخان الأحمر الى ما بعد الانتخابات

- اليمين الإسرائيلي يرفض التدخل في الانتخابات من قبل الولايات المتحدة بعد تحذير نتنياهو من ان تعيين بن غبير وزيرا سيمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة