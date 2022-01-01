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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت": 

- رفع الفوائد البنكية للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 0.75% وأصبح شراء شقة سكنية شبه مستحيل بسبب ارتفاع الفوائد على قروض الإسكان  

- تصفية رئيس عصابة اجرام في وضح النهار قد يشعل الحرب بين عائلات الاجرام في إسرائيل  

- مستوطنون يغلقون الطرقات المؤدية إلى نابلس ويرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ورئيس المجلس الاستيطاني يهدد بالخروج للدفاع عن المستوطنين  

- استقالة رئيس طاقم المفاوضات لترسيم الحدود مع لبنان لأسباب شخصية كما قال، ولكن في الليكود يدعون انه غير راضٍ عن الاتفاق  

- الجنرال عاموس جلعاد: تصريح نتنياهو حول الاتفاق مع لبنان يشكل خطرا على أمن إسرائيل  

"معاريف":  

- حرب في عالم الاجرام وتخوف من تصفيات انتقامية  

- التوتر الأمني في الضفة: إطلاق الرصاص على قوة عسكرية بالقرب من بيتا  

- 85 % من التحذيرات الأمنية مصدرها جنين  

- رئيس حزب الصهيونية الدينية يطالب بشن حرب على الضفة تحت مسمى "حارس الأسوار 2 "

- وزيرة الطاقة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو: يخدم مصالح حزب الله  

- تشديد الحراسة على وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي لأنها أعلنت عن تسيير القطار الخفيف أيام السبت  

"هآرتس":  

- انسحاب إسرائيل من الاتفاق مع لبنان سيكون له ثمن 

- الوف بن: لبيد لم يخضع لحزب الله بكل ما يتعلق بترسيم الحدود وانما استجاب لطلب بايدن  

- المحكمة العليا الإسرائيلية تستجيب لطلب تأجيل اخلاء الخان الأحمر الى ما بعد الانتخابات  

- اليمين الإسرائيلي يرفض التدخل في الانتخابات من قبل الولايات المتحدة بعد تحذير نتنياهو من ان تعيين بن غبير وزيرا سيمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة  

#الصحف الإسرائيلية

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