رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد الشابين خالد فادي عنبر (21 عاما)، وباسل بصبوص (19 عاما)، من مخيم الجلزون، بعد استهداف مركبتهما بالرصاص.

كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى تدنيس مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف بإقامة حفل غنائي صاخب داخله، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الرئاسة تدين عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا

_ الرئيس يهنئ نظيريه العراقي والغيني ورئيس الوزراء العراقي بذكرى الاستقلال

_ لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي تُسقط 4 مقترحات للحجز على جزء من المساعدات لفلسطين

_ فلسطين تعبر عن استيائها من عقد مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي

_ مجلس الوزراء يعتمد موازنة إضافية بقيمة 1.3 مليون شيقل لشراء أدوية لمرضى التصلب اللويحي

_ أبو جيش يقرر تشكيل لجنة توفيق لحل نزاع العمل القائم في جامعة بيرزيت

_ "الخارجية" تعمم التقرير الطبي الخاص بالأسير ناصر أبو حميد للعالم

_ الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة حتى الخميس

"الأيام":

_ شهيدان من مخيم الجلزون ومصاب من بيرزيت بعد استهداف مركبتهم في طريقهم للعمل فجرًا

_ مستوطنون يدنسون الحرم الابراهيمي بتنظيم حفل غنائي صاخب داخله

_ عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة وحملة هدم واسعة في محافظة الخليل

_ إطلاق نار باتجاه دورية للاحتلال عند بيتا وإصابات خلال مواجهات ليلية واعتداءات مستوطنين

_ الاحتلال يمدد اعتقال أسيل الطيطي ووالدتها وشقيقها بزعم تنفيذها عملية طعن

_ الحكومة تدرس تقريرًا حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية

_ الاحتلال يدعي احباط محاولة لتهريب نحو 60 قطعة سلاح من الأردن

_ إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي لاستثنائه المستوطنات

_ "العمل" تشكل لجنة توفيق لإنهاء أزمة جامعة بيرزيت

_ إسرائيل: تخصيص 15 مليون شيكل لحماية حافلات المستوطنين

القدس:

_ شهيدان وجريح قرب مخيم الجلزون

_ عائلة الشهيد "ريان" تتجه نحو مقاضاة الاحتلال

_ نتنياهو: "أزمة الإسكان تستوجب البناء في الضفة"!

_ الحكومة تعتمد موازنة إضافية بقيمة 1.3 مليون شيكل

_ رفع حالة الطوارئ بالقدس وإغلاق المعابر والطرق

_ إدارة "بيرزيت" تدعو الأكاديميين والإداريين للدوام

_ مراقبون: غياب "السلام" يفجر الأوضاع في فلسطين