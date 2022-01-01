الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد محمد أبو نجمة التميمي (30 عاما) وابن شقيقه رفعت علاء أبو نجمة (28 عاما) من مدينة الخليل بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وبعد أن عاثت بمحتويات منزليهما خرابا، كما اعتقلت من بلدة يطا الموطنين محمد زياد الجبور، ومحمد رياض أبو صويلح،

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.