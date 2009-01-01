بسبب الانتخابات ..العليا الإسرائيلية تقر تأجيلا آخر لإخلاء الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

وافقت المحكمة العليا على طلب الحكومة الإسرائيلية تمديد إضافي لتقديم الرد على الالتماس المتعلق بإخلاء قرية الخان الاحمر الى ما بعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل ، والذي صدر أمر بهدم وتهجير سكانها في عام 2009.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت فقد أصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم الإجابة هو 1 فبراير 2023.

ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على تأخير تقديم رد الحكومة على التماس بشأن تأجيل إخلاء قرية الخان الاحمر وتهجير أهاليها، والذي كان من المقرر أن تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمحكمة، في الشهر الماضي، لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية". ووافقت هيئة القضاة التي ترأسها القاضي نوعم سولبرغ، على طلب الحكومة، ومنحها مهلة حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل، لتقديم ردها على الالتماس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد التزمت عبر العديد من المسارات قضائية خلال العقد الأخير، في معرض النظر بالتماسات تقدمت بها جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بهدف تهجير سكان الخان الأحمر، بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية مكانهم