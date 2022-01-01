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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأخضعت تلك القوات العشرات من المواطنين للتحقيق الميداني خلال اقتحامها لمنازلهم في مناطق مختلفة من مدن وقرى ومخيمات الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس، الاسير المحرر معاذ اشتية من قرية تل، والشاب إسلام بشكار من حي المساكن الشعبية، والشاب محمد دحبور من بورين، والشاب حمزة قطب.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في نابلس، وسط إغلاق لمداخلها وحرمان المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وإجراءات عسكرية مشددة لليوم الثالث على التوالي، حيث تعرضت صباح اليوم قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك لإطلاق نار من قبل المقاومين.

وفي الخليل، اعتقل الشقيقان أحمد، ورفعت أبو نجمة بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتهم بالضرب في منطقة حارة أبو اسنينة.

وفي رام الله، اعتقل الشاب محمد شادي من منزله في قرية دير جرير.

كما اعتقل الشاب حمزة هديب من مخيم عين السلطان بأريحا.

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