  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة تُدين استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على سيارات الإسعاف والمسعفين

الإثنين 03 أكتوبر 2022 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تُدين استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على سيارات الإسعاف والمسعفين



رام الله/سما/

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الاثنين، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والمسعفين والمراكز الصحية والطبية، والتي كان آخرها تضرر مركبة إسعاف فلسطينية جراء اعتداء مستوطنين عليها جنوب نابلس .

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إن استمرار الاعتداءات بحق الطواقم الطبية، يمثل نتيجة طبيعية في ظل الصمت الدولي على جرائم الاختلال ومستوطنيه، مضيفة أن هذه الاعتداءات المتكررة لن تثني المسعفين والكوادر الطبية عن تقديم واجبهم الإنساني.


وهاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبة إسعاف بالحجارة، ما أدى إلى تضرر نوافذها، دون وقوع إصابات، وذلك بالقرب من مدخل مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضيي المواطنين، جنوب نابلس.


ونوهت مصادر محلية، إلى أن المستوطنين ينتشرون بكثافة في المنطقة، ويهاجمون مركبات المواطنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد اعتدوا أمس على اثنين من طواقم الإسعاف أثناء تأديتهما لعملهما الإنساني عند الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

#مي الكيلة #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

ارتفاع قياسي على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طائرات الاستطلاع في سماء غزة.. ما الذي تخشاه "إسرائيل"؟

أسعار صرف العملات

إستقالة كبير مفاوضي "إسرائيل" في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة بـ0.75% لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-03_19-13-33

فيديو: إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب نابلس

"حماس": نتعاطى بجدية وإيجابية مع جهود المصالحة الفلسطينية بالجزائر

eGHl6

طائرات الاستطلاع في سماء غزة.. ما الذي تخشاه "إسرائيل"؟

mlS3g

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي

photo_2022-10-03_14-54-53

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة بـ0.75% لهذا السبب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية