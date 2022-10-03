الكيلة تُدين استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على سيارات الإسعاف والمسعفين

رام الله/سما/

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الاثنين، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والمسعفين والمراكز الصحية والطبية، والتي كان آخرها تضرر مركبة إسعاف فلسطينية جراء اعتداء مستوطنين عليها جنوب نابلس .

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إن استمرار الاعتداءات بحق الطواقم الطبية، يمثل نتيجة طبيعية في ظل الصمت الدولي على جرائم الاختلال ومستوطنيه، مضيفة أن هذه الاعتداءات المتكررة لن تثني المسعفين والكوادر الطبية عن تقديم واجبهم الإنساني.



وهاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبة إسعاف بالحجارة، ما أدى إلى تضرر نوافذها، دون وقوع إصابات، وذلك بالقرب من مدخل مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضيي المواطنين، جنوب نابلس.



ونوهت مصادر محلية، إلى أن المستوطنين ينتشرون بكثافة في المنطقة، ويهاجمون مركبات المواطنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد اعتدوا أمس على اثنين من طواقم الإسعاف أثناء تأديتهما لعملهما الإنساني عند الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.