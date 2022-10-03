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راصد جوي: فصل الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة

الإثنين 03 أكتوبر 2022 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي: فصل الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة



غزة/سما/

تحدث الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، اليوم الاثنين عن موعد انتهاء فصل الصيف، مؤكدًا على أن الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال العلامي": "غالباً الصيف سيلفظ انفاسه الأخيرة مع نهاية الأسبوع حيث ستنخفض الحرارة بشكل ملموس لنشعر فعلياً بالخريف"، مضيفًا: إن هذا المستوى من الحر الذي نعيشه نهاراً هذه الأيام لن نراه الا بعد نهاية الشتاء المقبل بمشيئة الله".


في حين، نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، توقعاتها لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة القادمة.


وبينت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، أن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأردفت أن طقس فلسطين ليوم غد الثلاثاء سيكون حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن طقس فلسطين ليوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#فصل الصيف

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