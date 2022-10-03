الاحتلال يزعم إحباط محاولة لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح من الأردن

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، إحباط عملية لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح من الأردن، وأعلن اعتقال شخصين بزعم تورطهما في عملية التهريب التي جرت عبر الحدود الأردنية، بالقرب من قرية الزبيدات الفلسطينية في منطقة الأغوار.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن العملية الذي نفذها بالمشاركة مع عناصر من جهاز الشرطة، شملت إحباط تهريب نحو 61 مسدسا بالإضافة إلى بندقية من طراز M16، وادعى أن قواته اعتقلت مشتبها به من موقع التهريب وعثر في مركبته على الأسلحة المذكورة.

وأضاف أن شخصا آخر اعتقل بالقرب من بلدة الزبيدات في غور الأردن، شرقي الضفة المحتلة، بدعوى الاشتباه بأنه قدم المساعدة في محاولة تهريب، وقال إنه تم اقتياد المعتقلين للتحقيقات لدى الوحدة الشرطية الخاصة المسؤولة عن الاستخبارات الحدودية في منطقة النقب.