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"البقية تأتي".. لافروف يعقب مازحا على انضمام أربع مناطق إلى روسيا

الإثنين 03 أكتوبر 2022 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"البقية تأتي".. لافروف يعقب مازحا على انضمام أربع مناطق إلى روسيا



موسكو/سما/

في تعليق طريف على التصديق على معاهدات انضمام المناطق الأربع إلى روسيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "والبقية تأتي، بقية.. القوانين الدستورية سيتم الموافقة عليها أيضا".


في جلسة التصديق على معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "أود أن أنضم إلى هذه الأجواء الاحتفالية وأهنئ ممثلي المناطق الأربع بالانضمام إلى روسيا. وأنا على يقين من أن البقية ستأتي، بقية.. القوانين الدستورية التالية سيتم الموافقة عليه أيضا".

ليقاطعه رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين ضاحكا، بقوله: "هذا تحديدا ما توقعه الجميع سماعه منك. أنت دبلوماسي، والدبلوماسيون دائما يخفيون مقاصدهم بين السطور، لكن الجميع قرأوا ما بين سطورك".

ليرد لافروف بدوره: "لكن هنا لا يوجد شيء بين السطور..".

#روسيا #موسكو #أوكرانيا

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